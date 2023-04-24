AR-гарнитура от Apple получит аккумулятор с магнитным кабелем и порт USB-C

Появились новые подробности о грядущих AR-очках Apple от журналиста Bloomberg Марка Гурмана. По его данным гарнитура получит два порта. Первым станет USB-C, который будет служить для передачи данных, а второй — магнитный, дающий возможность подключить внешний аккумулятор. Предположительно, магнитный порт будет похож на тот вариант, которые есть сейчас в MacBook.

Время автономной работы составит около 2 часов. В соответствии с утверждением Гурмана, кабель и батарея, используемые в гарнитуре, являются неразъемными и не могут быть отделены друг от друга. Кабель, оборудованный круглым наконечником, присоединяется к магнитному порту на гарнитуре и благодаря вращательному движению кабель фиксируется внутри порта при вставке, что гарантирует его надежную фиксацию и предотвращает выпадение во время использования.

По данным источников, стоимость нового устройства от Apple, получившего название «Apple Reality Pro», составит около $3000 (~243 900 руб.). Заявки на товарные знаки, которые поступили в компанию, также подтверждают эту информацию.