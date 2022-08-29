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Новости

Apple подала заявку на регистрацию товарных знаков Reality

Apple подала заявку на регистрацию товарных знаков Reality One, Reality Pro и Reality Processor. Сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что документы поданы не самой Apple, а через подставную фирму Immersive Health Solutions LLC, которая зарегистрирована в феврале 2022 года компанией Corporation Trust Co. — через неё обычно публикуют документацию корпорации, которые хотят скрыть от общественности.

В заявках не указывается, для чего будут использоваться данные названия. Но вероятно, что они связаны с виртуальной и дополненной реальности. Ранее Apple зарегистрировала бренд realityOS, который может применяться для AR-шлема. За Reality One и Reality Pro могут скрываться названия двух моделей гарнитуры:

  • Модель под номером N301 – будет первым устройством со стоимость до $3000. В нём будет использоваться процессоры M1 Pro или M2 и два дисплея Sony с разрешением 4К;
  • Модель N602 в дизайне очков, которая выйдет сильно позже. Подробностей о ней нет.

Велика вероятность, что процессором в XR-гарнитуре станет Reality Processor, но может использоваться чипы Apple M2 в паре с 16 ГБ оперативной памяти.

Ранее сообщалось, что Apple отложила релиз AR-гарнитуры из-за перегрева. Выход отложен на конец 2022 или начало 2023 года.

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Источник:
Bloomberg
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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