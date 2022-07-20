Apple завозит в Россию тысячи iPhone, но не для продажи

С начала весны Россию покидают множество известных зарубежных брендов. Исключение не стала и Apple, которая ещё в марте объявила о прекращении поставок iPhone и других устройств в страну.

На деле оказалось, что купертиновская корпорация продолжает ввозить в РФ множество своих устройств. Об этом стало известно «Известиям» со ссылкой на несколько источников из компаний-партнёров и сотрудничающих с Apple сервисных центров.

Однако прибывшие в страну устройства не предназначены для продажи. Несмотря на всю обстановку, Apple продолжает ввозить устройства для выполнения гарантийных обязательств: их выдают взамен на сломанные устройства, ремонт которых по каким-либо причинам невозможен.

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