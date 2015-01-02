Apple затратит $100 млн на борьбу с расизмом в США

Похоже, что компания Apple намерена продвигать идеи расового равенства в США. Корпорация инициировала ряд проектов «Расовое равенство и справедливость» (REJI) на сумму в $100 млн. Эти инициативы должны бороться с несправедливостью в отношение расовых меньшинств.

К примеру, компания построит специализированный центр инноваций и обучения для колледжей и университетов, в которых обучаются или работают афроамериканцы. Также будет создана Академия разработчиков Apple, которая поддержит чернокожих программистов и студентов. Наконец, запланировано венчурное финансирование для чернокожих предпринимателей.

Мы все несем ответственность за безотлагательную работу по построению более справедливого, равноправного мира – и эти новые проекты служат четким сигналом о неизменной приверженности Apple. Мы запускаем последние инициативы REJI с партнерами из самых разных сфер деятельности: от студентов до учителей, от разработчиков до предпринимателей, от общественных организаторов до защитников правосудия. Работая вместе, расширим возможности сообществ, перенесших на себе основную тяжесть расизма и дискриминации. Для нас большая честь помочь воплотить это видение в жизнь и привести наши слова и действия в соответствии с ценностями справедливости и вовлеченности, которые мы всегда ценили в Apple. Тим Кук

Первая Академия разработчиков Apple будет открыта в Детройте. Планируется, что в год программа охватит до тысячи студентов, которых будут обучать дизайну, разработке, маркетингу и так далее.