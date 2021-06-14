Apple Watch Series 7 получат тонкие рамки дисплея

Издание Bloomberg сообщает, что в текущем году Apple представит умные часы Watch Series 7 с более тонкими рамками экрана, чем у нынешних моделей. Также они получат новый UWB-чип, который можно будет использовать для разблокировки дверных замков. Такая функция появилась в watchOS 8.

Эта версия также получит более мощный процессор и другое улучшенное железо. А вот термометра эта модель не получит — его добавят только в 2022 году. Что касается датчика уровня сахара в крови, то его придётся ждать ещё несколько лет.

Пока что неясно, сколько будет стоить новинка, однако не исключено, что цена будет выше, чем у нынешних моделей. Вероятно, часы покажут вместе со смартфонами и другими новинками в сентябре-октябре.

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