В 2022 году Apple выпустит сразу три модели Apple Watch

Журналист и редактор издания Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует выпустить сразу три новые модели Apple Watch в 2022 году. Похоже, что в Купертино решили осваивать новые рынки.

Отмечается, что на рынок в будущем году выйдет новая версия Apple Watch SE (второго поколения), Apple Watch Series 8 и новая модель для спортсменов-экстремалов. Эта версия получит сверхпрочный корпус.

Новой версии SE приписывают некоторые функции для мониторинга здоровья с Apple Watch Series 6/Series 7. Так, там появятся датчики пульса и уровня кислорода в крови. А вот Apple Watch Series 8 могут получить тонометр (измеритель давления) и термометр.

«Спортивная» же версия будет внешне похожа на Casio G-Shock с ударопрочным корпусом. Другие спецификации пока не сообщаются.