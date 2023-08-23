Apple Watch будут автоматически подбирать циферблат под цвет ремешка

Apple получила патент «Электронные устройства с датчиками цветовой выборки». Согласно его описанию, множество датчиков будут считывать цвета, излучая свет в палитре цветов RGB в направлении внешнего объекта. Таким образом будет измеряться линия видимости объекта и уровни отражения палитры.

Выражаясь простым языком, такое решение позволит специальному алгоритму считывать цвет ремешка и подбирать под него более подходящий циферблат.

Вполне возможно, что Apple применит разработку в грядущем поколении часов или с выходом юбилейной версии Apple Watch X. Но также есть вариант, что патент останется только на бумаге.