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Apple Watch будут автоматически подбирать циферблат под цвет ремешка

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 18:14

Apple получила патент «Электронные устройства с датчиками цветовой выборки». Согласно его описанию, множество датчиков будут считывать цвета, излучая свет в палитре цветов RGB в направлении внешнего объекта. Таким образом будет измеряться линия видимости объекта и уровни отражения палитры.

Выражаясь простым языком, такое решение позволит специальному алгоритму считывать цвет ремешка и подбирать под него более подходящий циферблат.

Вполне возможно, что Apple применит разработку в грядущем поколении часов или с выходом юбилейной версии Apple Watch X. Но также есть вариант, что патент останется только на бумаге.

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Теги: 
Источник:
MacRumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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