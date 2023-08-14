Apple готовит к выходу совершенно новые Apple Watch X

Apple может представить в 2024-2025 году совершенно новые умные часы — Apple Watch X. Их выход будет приурочен к 10-летию с момента появления первых Apple Watch.

Стоит напомнить, что дизайн базовых часов Apple практически не менялся с момента выпуска. Увеличивался только дисплей и менялись ремешки, но их крепление оставалось без изменений.

Apple Watch X станут заметно тоньше, а крепление станет магнитным, что позволит сократить занимаемое место в корпусе. Также появится более ёмкий аккумулятор и будут добавлены новые датчики для отслеживания здоровья пользователя.

Более того, ожидается, что Apple Watch X получат дисплей, выполненный по технологии microLED и функцию для измерения артериального давления