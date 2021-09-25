Apple выступает против инициативы ЕС по единой зарядке

Недавно мы писали, что Еврокомиссия выступила с предложением ввести единый стандартный разъём для зарядки электроники. Речь идёт в первую очередь о смартфонах, планшетах, наушниках, умных часах и так далее.

Как заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер, «европейских потребителей довольно долго разочаровывала несовместимость зарядок, скапливающихся в их шкафах. Мы дали индустрии достаточно времени представить собственные решения. Теперь пришло время для утверждения единой зарядки на законодательном уровне».

Однако в Apple ожидаемо раскритиковали инициативу, заявив, что закон увеличит число отходов и «разрушит процветающую экосистему». И это неудивительно, ведь в Купертино до сих порт используют разъёмы Lightning на iPhone и iPad, хотя на макбуках давно уже применяется USB-C.

Как ожидается, это позволит не только снизить нагрузку на экологию, но также уменьшить затраты. Отмечается, что потребители тратят приблизительно 2,4 миллиарда евро ежегодно на отдельные зарядки.

Предложение Еврокомиссии рассмотрят в Совете ЕС и в Европарламенте. А затем планируется дать 24 месяца переходного периода на унификацию.