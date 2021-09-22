В ЕС хотят унифицировать разъём зарядки для планшетов и смартфонов

Европейские власти всерьёз готовы заставить производителей перейти на единый унифицированный разъём для зарядки смартфонов, планшетов и наушников. Речь идёт о переходе на USB micro-B или USB-C, тогда как Apple использует Lightning.

По данным Reuters, такое решение должно благотворно сказаться на экологии и сделать использование устройств удобнее для обычных людей.

Подобная инициатива уже предпринималась не раз с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей зарядных систем, однако с тех пор Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который подразумевает использование microUSB в телефонах. Правда, в Купертино это обошли за счёт выпуска переходника с Lightning на microUSB.

Пока что это лишь проект закона, однако если он пройдёт все этапы, то в ЕС могут достичь успеха.