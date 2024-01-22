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Apple выпустила iOS 17.3

Apple выпустила обновление iOS 17.3 на 661 МБ. Оно привнесло ряд новых функций и улучшений.

Самые основные нововведения:

  • Защита украденного устройства – теперь для выполнения некоторых действий, включая изменение пароля устройства или Apple ID, требуется Face ID или Touch ID
  • Новые обои «Единство», отражающие афроамериканскую историю и культуру
  • В Apple Music пользователи могут создавать совместные плейлисты и добавлять эмодзи-реакции к трекам в этих плейлистах
  • Трансляция контента через AirPlay в отелях
  • Отображение информации о гарантии в разделе «Настройки» > «AppleCare и гарантия» для всех устройств, связанных с Apple ID
  • Оптимизация ффункции «Распознавание аварии» для iPhone 14 и iPhone 15

iOS 17.3 можно загрузить на iPhone и iPad, выбрав в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление программного обеспечения».

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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