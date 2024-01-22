Apple выпустила iOS 17.3

Apple выпустила обновление iOS 17.3 на 661 МБ. Оно привнесло ряд новых функций и улучшений.

Самые основные нововведения:

Защита украденного устройства – теперь для выполнения некоторых действий, включая изменение пароля устройства или Apple ID, требуется Face ID или Touch ID

Новые обои «Единство», отражающие афроамериканскую историю и культуру

В Apple Music пользователи могут создавать совместные плейлисты и добавлять эмодзи-реакции к трекам в этих плейлистах

Трансляция контента через AirPlay в отелях

Отображение информации о гарантии в разделе «Настройки» > «AppleCare и гарантия» для всех устройств, связанных с Apple ID

Оптимизация ффункции «Распознавание аварии» для iPhone 14 и iPhone 15

iOS 17.3 можно загрузить на iPhone и iPad, выбрав в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление программного обеспечения».