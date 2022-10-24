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Apple впервые повысила стоимость подписок Apple TV+ и Apple Music

Apple впервые за всё время повысила стоимость на подписку своих стриминговых сервисов. Также повышение ценника коснулось сервиса Apple One.

Новая стоимость выглядит так:

  • Apple TV+ — $6,99/мес (было $4,99);
  • Apple TV+ — $69/год (было $49,99);
  • Apple Music — $10,99/мес (было $9,99);
  • Apple Music — $109/год (было $99);
  • Apple Music (семейная) — $16,99/мес (было $14,99);
  • Apple One — $16,95/мес (было $14,95);
  • Apple One (семейная) — $22,95/мес (было $19,95).

Сама Apple заявляет, что в 2019 году запускала подписку Apple TV+ по низкой цене, так как в каталоге насчитывалось всего несколько фильмов и сериалов. Повышение абонентской платы произошло из-за увеличения контента.

При этом стоимость на сервисы Apple в России осталась без изменений. Абонентская плата за Apple TV+ составляет 199 рублей в месяц, а за Apple Music — 169 рублей в месяц. Сервисы по-прежнему работают в России, но многим пользователям они становятся недоступными из-за трудностей с оплатой.

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Источник:
Hollywoodreporter

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