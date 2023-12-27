Apple вновь может продавать Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США: суд приостановил запрет

На следующий день после того, как в силу вступил запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США, Апелляционный суд по федеральному округу приостановил запрет. Apple подала экстренный запрос.

Орган власти встал на сторону корпорации, которая попросила приостановить запрет на импорт и продажу часов до тех пор, пока таможня США не сможет определить, достаточно ли изменений, вносимых в Apple Watch, чтобы избежать патентного спора, ставшего причиной ограничений.

Ожидается, что соответствующее решение американская таможня примет 12 января 2024 года. Однако, рассматривается возможность более длительного приостановления запрета.

Таким образом, после суток запрета Apple получила возможность вновь продавать свои Watch Series 9 и Ultra 2 пока действует приостановка ограничений. На момент публикации купить устройства через официальный сайт еще невозможно.

По слухам, Apple надеется обойтись внесением изменений в алгоритм измерения уровня кислорода в крови без сложной аппаратной перестройки. Однако, в медицинской технологической компании Masimo, чей патент и был нарушен, отметили, что коррекции программного обеспечения будет недостаточно.

Напомним, несколько недель назад Комиссия США по международной торговле подтвердила тот факт, что Apple нарушила патент на технологию измерения уровня кислорода в крови, которая принадлежит Masimo. Разбирательство по данному вопросу длится уже несколько лет.