Apple Watch Series 9 и Ultra 2 сняты с продажи в США: Байден отказался блокировать запрет

Компания Apple приостановила продажи часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США. Мера затронула как официальный сайт компании, так и розничные магазины.

Это решение последовало после продолжительного патентного спора с медицинской технологической компанией Masimo. В 2021 году Masimo обвинила Apple в нарушении своего патента на технологию измерения уровня кислорода в крови.

В конце октября Комиссия США по международной торговле подтвердила нарушение патента. Торговый представитель США Кэтрин Тай и администрация президента Джо Байдена, имеющие право вето, решили не отменять запрет.

Apple выпустила заявление, в котором выразила свое несогласие с решением Комиссии. Компания предпринимает все необходимые шаги, чтобы вернуть Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на полки американских магазинов, в частности она намерена подать апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу.