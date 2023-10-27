Некоторые Apple Watch могут запретить ввозить в США

Некоторые модели Apple Watch могут оказаться под запретом на импорт в США. Причиной этому стало решение Комиссии по международной торговле США, подтвердившее, что компания нарушила патент, связанный с функцией измерения уровня кислорода в крови в умных часах.

Патент принадлежит компании-производителю медицинского оборудования Masimo. В 2020 году Apple начала внедрять датчик, известный как пульсоксиметр, в большинство своих новых моделей Apple Watch. Через год Masimo обратилась к Комиссии, обвинив Apple в нарушении патента на технологию и переманивании специалистов для интеграции этой функции в умные часы.

На днях стало известно, что Комиссия приняла решение издать приказ, запрещающий нелицензированный ввоз нарушающих авторские права устройств на территорию США. У компании из Купертино есть несколько вариантов – отказаться от пульсоксиметра или заключить соглашение с Masimo.

Пока администрация президента США в течение двух месяцев может наложить вето на запрет, а Apple – обжаловать решение в Апелляционном суде.