iPhone 12 Pro появится в синем цвете

На YouTube-канале EverythingApplePro опубликовали концепт iPhone 12 Pro. Авторы назвали несколько отличий от нынешнего флагмана iPhone 11 Pro и добавили новинке новый цветовой вариант.

По мнению источника, новый iPhone 12 Pro вернется к некоторым внешним элементам iPhone 5 и SE. Смартфон станет тоньше и получит 6 Гб оперативной памяти вместо 4 Гб. Устройство будет работать на топовом фирменном процессоре Apple A14.

Помимо этого, смартфон появится в красивом синем цвете. Как показывает практика, айфоны в эксклюзивных цветах разбирают на “ура”.

Ожидается, что линейка iPhone 12 получит поддержку 5G. Правда, в 2020 году поддержку сетей пятого поколения будут обеспечивать чипы от Qualcomm. В последствии, Apple планирует производить собственные 5G-чипы.

По слухам, в 2020 году Apple представит на сентябрьской презентации сразу 4 новинки — iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Это подтверждал и известный аналитик Мин-Чи Куо, который редко ошибается в своих прогнозах.