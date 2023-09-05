Apple в следующем году представит доступные ноутбуки MacBook

Профильное издание DigiTimes со ссылкой на свои источники заявило, что Apple работает над созданием новой серии ноутбуков MacBook, которые будут дешевле MacBook Air/MacBook Pro и смогут конкурировать с доступными устройствами Chromebook.

По данным DigiTimes Research, в 2019 году вендоры отгрузили более 13,9 млн Chromebook, это число увеличилось до 30,4 млн в 2020 году, а в 2021 году было реализовано уже 33,5 млн устройств. Возросшие продажи во многом связаны с пандемией COVID и перехода школьников на дистанционное обучение, что простимулировало закупку недорогих ноутбуков Chromebook, которые предпочитают покупать образовательные учреждения. Apple со своими планшетами iPad не смогла составить конкуренцию в этом сегменте, и, по словам источника, компания работает над созданием доступной линейки ноутбуков MacBook, чтобы занять эту нишу.

На данный момент о самом устройстве известно лишь, что корпус будет выполнен из металла, но для удешевления конструкции некоторые части могут изготавливаться из другого материала. Кроме этого, стоимость установленных компонентов внутри ноутбука будет дешевле, чем в премиальных MacBook Air и MacBook Pro.

Источник отметил, что компании Quanta Computer и Foxconn, которые собирают устройства для Apple, пока не проявляют активности по настройки своих мощностей для производства нового MacBook. Это означает, что доступный ноутбук Apple, скорее всего, не стоит ждать в первой половине следующего года, но его релиз ожидается до конца 2024 года.