Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Первый складной iPhone может выйти в США по цене от $2000. Об этом рассказал журналист Bloomberg и авторитетный инсайдер Марк Гурман.

Пока неясно о какой конфигурации идет речь, но в любом случае это будет самый дорогой iPhone в истории компании.

Для сравнения сейчас самым дорогим смартфоном Apple считается iPhone 17 Pro Max — версия с 2 ТБ памяти стоит $1999. Если складной айфон действительно стартует с цены в $2000, то топовая конфигурация с 2 ТБ памяти может стоить около $2799.

По слухам, новинка может получить название iPhone Ultra. Бренд Ultra уже используется Apple в таких продуктах, как Apple Watch Ultra и чипы серии Ultra для Mac, подчеркивая флагманских статус устройств.

Согласно данным Гурмана, выход iPhone Ultra состоится в сентябре 2026 года.