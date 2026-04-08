Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Первый складной iPhone может выйти в США по цене от $2000. Об этом рассказал журналист Bloomberg и авторитетный инсайдер Марк Гурман.

Пока неясно о какой конфигурации идет речь, но в любом случае это будет самый дорогой iPhone в истории компании.

Для сравнения сейчас самым дорогим смартфоном Apple считается iPhone 17 Pro Max — версия с 2 ТБ памяти стоит $1999. Если складной айфон действительно стартует с цены в $2000, то топовая конфигурация с 2 ТБ памяти может стоить около $2799.

По слухам, новинка может получить название iPhone Ultra. Бренд Ultra уже используется Apple в таких продуктах, как Apple Watch Ultra и чипы серии Ultra для Mac, подчеркивая флагманских статус устройств.

Согласно данным Гурмана, выход iPhone Ultra состоится в сентябре 2026 года.

Читайте также
Первый складной iPhone уже готовят к выпуску
Apple

Первый складной iPhone уже готовят к выпуску

Но пока без официального анонса.
«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так
Apple

«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так

Разбираемся, откуда взялся этот стереотип, почему он был правдой, и почему сейчас всё сложнее.
Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1
Apple

Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1

Рассказываем, что нового в свежем обновлении для iPhone.
РБК: Минцифры признало, что искать VPN на iPhone намного сложнее
iPhone

РБК: Минцифры признало, что искать VPN на iPhone намного сложнее

Причина в особенностях iOS, которая не даёт сторонним приложениям получать доступ к данным других программ.
Ещё по теме
OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке

OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке
Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России
Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном

Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном
Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России

Защищенный смартфон Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro со съемной экшн-камерой выйдет в России
Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27

Samsung добавит новый смартфон в серию Galaxy S27
Honor 600 Pro показался на «живых» фото

Honor 600 Pro показался на «живых» фото
Samsung Galaxy S26 FE засветился в Geekbench с Android 17 и чипом Exynos

Samsung Galaxy S26 FE засветился в Geekbench с Android 17 и чипом Exynos
Infinix GT 50 Pro получит жидкостное охлаждение, триггеры и уникальную зарядку

Infinix GT 50 Pro получит жидкостное охлаждение, триггеры и уникальную зарядку
Google Pixel 11 Pro XL показали на первых рендерах

Google Pixel 11 Pro XL показали на первых рендерах
Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России

Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России
iPhone 18 и 18 Pro: дата выхода, характеристики и цена

iPhone 18 и 18 Pro: дата выхода, характеристики и цена
Представлены OPPO K15 Pro и K15 Pro+ — игровые смартфоны со встроенной турбиной

Представлены OPPO K15 Pro и K15 Pro+ — игровые смартфоны со встроенной турбиной
5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас

5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас
Экран 144 Гц и камера 200-Мп: характеристики iPhone 18 Pro Max утекли в сеть

Экран 144 Гц и камера 200-Мп: характеристики iPhone 18 Pro Max утекли в сеть
