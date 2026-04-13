Bloomberg: Apple готовит «умные» очки без дисплея и с обновлённой Siri

Apple продолжает разработку «умных» очков без встроенного дисплея.
Редакция The GEEK сегодня в 10:39
Apple тестирует несколько вариантов «умных» очков без дисплея, которые должны стать ответом на линейку Meta* Ray-Ban. По данным Bloomberg, внутри компании проект проходит под кодовым названием N50, а релиз устройства намечен на 2027 год. 

Сообщается, что Apple рассматривает как минимум четыре варианта дизайна. Среди них — крупная прямоугольная оправа в духе Wayfarer, более узкая прямоугольная версия, напоминающая очки Тима Кука, а также две округлые формы — более массивная и компактная. В основе конструкции используется ацетат, который считается более качественным материалом по сравнению с обычным пластиком. 

Ставка делается не на дополненную реальность, а на повседневные сценарии. Очки должны работать в паре с iPhone, поддерживать звонки, уведомления, фото и видео, управление музыкой и взаимодействие с обновлённой Siri на базе ИИ. Bloomberg также пишет, что Apple рассчитывает выделиться за счёт более тесной интеграции с iPhone и высокого качества сборки. 

По данным Reuters, компания уже несколько месяцев смещает фокус в сторону подобных устройств и параллельно притормозила развитие части проектов вокруг Vision Pro. Внутри Apple рассматривают очки как более перспективный и массовый формат носимой электроники, чем тяжёлые гарнитуры смешанной реальности. 

Официально Apple проект не комментирует. Но если текущий график не изменится, анонс могут провести в конце 2026 года, а продажи начнутся в 2027-м.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Читайте также
Бывшие инженеры Apple выпустят брошь с ИИ за $179
Apple

Бывшие инженеры Apple выпустят брошь с ИИ за $179

Брошь с голосовым помощником, которая внешне напоминает iPod Shuffle.
Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок
Apple

Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок

В ассортименте появились как детали, так и инструменты для проведения самостоятельного ремонта.
Apple выпустила iOS 26.4.1
Apple

Apple выпустила iOS 26.4.1

Изменений немного, но они есть.
Тим Кук написал открытое письмо к 50-летию Apple
Apple

Тим Кук написал открытое письмо к 50-летию Apple

К юбилею Apple Тим Кук поблагодарил пользователей в открытом письме.
Ещё по теме
Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone
Первый складной iPhone уже готовят к выпуску

Первый складной iPhone уже готовят к выпуску
«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так

«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так
Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1

Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1
Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России

Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России
iPhone 18 и 18 Pro: дата выхода, характеристики и цена

iPhone 18 и 18 Pro: дата выхода, характеристики и цена
Экран 144 Гц и камера 200-Мп: характеристики iPhone 18 Pro Max утекли в сеть

Экран 144 Гц и камера 200-Мп: характеристики iPhone 18 Pro Max утекли в сеть
Apple исполнилось 50 лет

Apple исполнилось 50 лет
В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета

В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета
Как скачать все данные из iCloud на ПК или SSD в 2026 году

Как скачать все данные из iCloud на ПК или SSD в 2026 году
Apple заплатит штраф в Великобритании из-за платежей онлайн-кинотеатру Okko

Apple заплатит штраф в Великобритании из-за платежей онлайн-кинотеатру Okko
В России перестанет работать пополнение Apple ID через мобильный счёт

В России перестанет работать пополнение Apple ID через мобильный счёт
Как сменить регион на iPhone и в App Store, чтобы скачать ChatGPT, Spotify и другие приложения

Как сменить регион на iPhone и в App Store, чтобы скачать ChatGPT, Spotify и другие приложения
Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора

Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора
