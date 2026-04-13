Bloomberg: Apple готовит «умные» очки без дисплея и с обновлённой Siri

Apple тестирует несколько вариантов «умных» очков без дисплея, которые должны стать ответом на линейку Meta* Ray-Ban. По данным Bloomberg, внутри компании проект проходит под кодовым названием N50, а релиз устройства намечен на 2027 год.

Сообщается, что Apple рассматривает как минимум четыре варианта дизайна. Среди них — крупная прямоугольная оправа в духе Wayfarer, более узкая прямоугольная версия, напоминающая очки Тима Кука, а также две округлые формы — более массивная и компактная. В основе конструкции используется ацетат, который считается более качественным материалом по сравнению с обычным пластиком.

Ставка делается не на дополненную реальность, а на повседневные сценарии. Очки должны работать в паре с iPhone, поддерживать звонки, уведомления, фото и видео, управление музыкой и взаимодействие с обновлённой Siri на базе ИИ. Bloomberg также пишет, что Apple рассчитывает выделиться за счёт более тесной интеграции с iPhone и высокого качества сборки.

По данным Reuters, компания уже несколько месяцев смещает фокус в сторону подобных устройств и параллельно притормозила развитие части проектов вокруг Vision Pro. Внутри Apple рассматривают очки как более перспективный и массовый формат носимой электроники, чем тяжёлые гарнитуры смешанной реальности.

Официально Apple проект не комментирует. Но если текущий график не изменится, анонс могут провести в конце 2026 года, а продажи начнутся в 2027-м.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.