Apple удалила из App Store приложения от SberDevices

Компания Apple удалила из App Store приложение «Салют! Умный дом». В связи с этим на iOS стало невозможно управлять и подключать устройства «умного» дома от SberDevices из приложения. Сами представители разработчиков заявили, что работают над решением проблемы.

Из вариантов управления устройствами Sber с виртуальными ассистентами остался только голос и комплектный пульт.

Ранее этим летом Apple удалила из App Store базовое приложение «Салют!».

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!