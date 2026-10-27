Apple лишила iPhone Duo функции, которая есть даже в дешёвых iPhone

На iPhone Duo недоступна функция «Зрительный контакт» в FaceTime. В настройках смартфона отсутствует соответствующий переключатель. Функция автоматически корректирует направление взгляда во время видеозвонков, создавая впечатление, будто пользователь смотрит прямо в камеру, даже когда его взгляд направлен на экран.

Функция появилась ещё во времена iOS 14 и использует машинное обучение для корректировки изображения глаз. Благодаря этому собеседнику кажется, что человек смотрит в объектив, хотя его взгляд направлен на экран.

Отсутствие Face ID и камеры TrueDepth вряд ли объясняет ограничение: функция «Зрительный контакт» работает и на моделях iPhone SE с Touch ID. По предположению, причина может быть связана с расположением подэкранной камеры справа от центра внутреннего дисплея. Apple официально этого не подтверждала.

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Положение камеры относительно лица пользователя зависит от того, какой экран используется и насколько раскрыт смартфон. При этом другая функция универсального доступа, «Отслеживание движения глаз», позволяющая управлять iPhone взглядом, на iPhone Duo работает только в полностью раскрытом состоянии.