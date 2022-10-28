Apple уберет физические кнопки в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Известный аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что Apple планирует заменить физические кнопки регулировки громкости и питания в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Предполагается, что Pro-версии получат новую твердотельную конструкцию кнопок, они будут похожи на «Домой» в iPhone 7/8/SE2 и 3. Для этого производитель будет использовать вибрационные двигатели Taptic Engine, чтобы имитировать ощущение нажатия.

Из-за такого решения количество используемых Taptic Engine вырастет от одного нынешнего до трех. Это порадует поставщиков Taptic —Luxshare ICT (1-й поставщик) и AAC Technologies (2-й поставщик).

Базовые iPhone 15 и 15 Plus изменения кнопок не получат.

Также предполагается, что iPhone 15 Pro и Pro Max откажутся от Lightning в пользу USB-C. Базовые iPhone снова не получат нововведений. Порт USB-C начнет распространяться на все iPhone с 16-линейки.