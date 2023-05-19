Apple тратит $1500 на производство одного AR-шлема

Согласно отчету XRDailyNews, были раскрыты спецификации предстоящей гарнитуры дополненной/смешанной реальности от Apple.

Оказалось, что себестоимость шлема составляет около $1400. Самым дорогим компонентом являются OLED-дисплеи, которые оцениваются в диапазоне от $280 до $320. Кроме того, набор камер с 14 объективами добавляет еще $160 к общей стоимости.

Аналитики утверждают, что производство каждой гарнитуры Apple обходится компании примерно в $1500. Однако сама компания оценивает стоимость шлема в $3000, чтобы эффективно конкурировать с аналогичными продуктами на рынке.

Ожидается, что в первый год после выпуска устройства Apple сможет продать около 500 тысяч шлемов, отвечающих требованиям дополненной/смешанной реальности.