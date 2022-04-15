Apple тестирует 9 новых Mac на разных версиях чипа M2

Известный журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple проводит внутреннее тестирование с разными вариациями чипа M2 как минимум на девяти компьютерах Mac.

Предполагается, что купертиновцы работают над устройствами с чипами M2, M2 Pro, M2 Max и M1 Ultra. Так распределяются компьютеры и чипы:

MacBook Air с чипом M2, идентификатор J413;

Mac mini с чипами M2 и M2 Pro, идентификаторы J473 и , идентификатор J474;

MacBook Pro 13 дюймов с чипом M2, идентификатор J493;

MacBook Pro 14 и 16 дюймов с чипами M2 Pro и M2 Max, идентификаторы J414 и J416;

Mac Pro с преемником M1 Ultra, идентификатор J180.

Базовый чип M2 состоит из 8 ядер ЦП и 10 графических ядер, а M2 Max — из 12 ядер ЦП и 38 графических ядер.

Также купертиновцы тестируют Mac mini с чипом M1 Pro, этот процессор используется в 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro.

По словам Марка Гурмана, этот этап тестирования является ключевым в процессе разработки и, скорее всего, устройства представят в ближайшие месяцы. Например, обновленный MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro ждут уже на конференции WWDC, которая пройдет с 6 по 10 июня.

От нового MacBook Air ждут серьезного редизайна, более тонкие рамки и зарядку MagSafe.

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