Apple может представить новый Mac на WWDC 2022

Новыми подробностями про WWDC 2022 поделился известный журналист Марк Гурман из Bloomberg.

Он сообщил, что к этому мероприятию Apple может представить два новых Mac. Одним из них, будет обновленный MacBook Air. Его ждут изменения в дизайне — он станет более похожим на 24-дюймовый iMac.

Скорее всего, обе новинки перейдут на топовый процессор M2.

Еще Марк Гурман рассказал, что другие модели, которые находятся сейчас на стадии разработки, включают в себя Mac mini, 24-дюймовый iMac и доступный MacBook Pro для замены устаревшей 13-дюймовой модели. Также Apple готовит новые Mac Pro и iMac Pro.

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2022 будет проходить с 6 по 10 июня.

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