Apple разрешит в iOS 18 перемещать иконки и виджеты в произвольном порядке

Иконки приложений можно будет выстроить как по вертикали, так и по горизонтали, а оставшуюся часть рабочего стола оставить пустой. То же самое касается и виджетов.

Первым, кто сообщил, что iPhone получит “более настраиваемый” домашний экран начиная с iOS 18, стал Марк Гурман из Bloomberg. Сейчас уже возможно настраивать главный экран и создавать пустые значки с помощью сторонних приложений, как Shortcuts и Widgetsmith, однако собственные параметры персонализации от Apple будут более удобными и официальными.

Apple анонсирует iOS 18 на ежегодной конференции WWDC 2024 в июне. Среди других функций может появиться новая функциональность генеративного искусственного интеллекта для Siri.