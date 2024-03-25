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Apple разрешит в iOS 18 перемещать иконки и виджеты в произвольном порядке

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Валентин Снежин сегодня в 10:50

Иконки приложений можно будет выстроить как по вертикали, так и по горизонтали, а оставшуюся часть рабочего стола оставить пустой. То же самое касается и виджетов.

Первым, кто сообщил, что iPhone получит “более настраиваемый” домашний экран начиная с iOS 18, стал Марк Гурман из Bloomberg. Сейчас уже возможно настраивать главный экран и создавать пустые значки с помощью сторонних приложений, как Shortcuts и Widgetsmith, однако собственные параметры персонализации от Apple будут более удобными и официальными.

Apple анонсирует iOS 18 на ежегодной конференции WWDC 2024 в июне. Среди других функций может появиться новая функциональность генеративного искусственного интеллекта для Siri.

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Источник:
MacRumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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