Apple рассказала о неприятной особенности iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

После презентации iPhone 15 серии в Сети начали циркулировать «живые» фотографии iPhone 15 Pro в цвете синий титан, который после встречи с руками журналистов быстро потерял презентабельность и стал выглядеть затёртым. Пользователи в соцсетях предположили, что изображения умышленно были отредактированы Фотошопом, но сегодня Apple официально прокомментировала особенность новых флагманов.

По словам компании, смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в цвете синий титан (Blue Titanium) после соприкосновения с руками пользователя могут изменить цвет титановой рамки устройства, но этот эффект будет временным.

Кроме этого, Apple заявляет, что внешний вид девайса можно легко восстановить при помощи салфетки или протирочной тряпки из микрофибры, которая без труда может удалить жир и отпечатки пальцев, что вернёт iPhone первоначальный цвет.

Напомним, недавно стало известно, что смартфоны сери iPhone 15 будут показывать количество циклов перезарядки и другие данные, а также опубликовали результаты теста производительности iPhone 15 Pro Max.