Что изменится в России с 1 октября 2026 года: СБП, маркетплейсы, ипотека и ЖКХ

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Они затронут банковские операции, онлайн-покупки, самозанятых, ипотеку, коммунальные платежи и микрозаймы.

Наличные можно будет внести через банкомат другого банка

В Системе быстрых платежей заработает сервис cash-in. Он позволяет внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на собственный счёт в другом.

Основные лимиты:

до 25 000 рублей за одну операцию;

до 50 000 рублей в сутки;

до 200 000 рублей в месяц.

Банк, которому принадлежит банкомат, сможет брать комиссию. При этом подключение к сервису остаётся добровольным, поэтому функция появится не во всех банкоматах сразу.

Маркетплейсы будут работать по новым правилам

Вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует работу маркетплейсов и других цифровых платформ.

Покупателям должны упростить подачу претензий и возврат товаров. Если доставка проходила через инфраструктуру площадки, маркетплейс должен предоставить возможность оформить возврат через свою систему. Также ужесточаются требования к информации о продавцах и товарах.

Для самозанятых появится лимит работы с одним заказчиком

Работа через цифровую платформу будет считаться систематической, если самозанятый трудится на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.

При превышении лимита платформа должна ограничить взаимодействие именно между этим заказчиком и исполнителем. Работать с другими клиентами при этом можно.

Меняются условия семейной ипотеки

Ставка по новым кредитам теперь будет зависеть от количества детей в семье. Для большинства регионов установлены такие условия:

один ребёнок младше семи лет: 10% годовых;

двое детей: 8%;

трое: 6%;

четверо: 4%;

пятеро и более: 2%.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей действуют отдельные условия. Максимальный срок субсидирования составит 15 лет. Новые правила распространяются на кредиты, выданные с 1 октября.

Вырастут коммунальные платежи

С 1 октября меняются региональные индексы платы за коммунальные услуги. Размер повышения зависит от субъекта РФ.

Fan ID расширят на Кубок России

С 1 октября Fan ID потребуется на матчах Кубка России, которые проходят на стадионах клубов Российской премьер-лиги, а также на финальном матче турнира.

Получить третий дорогой микрозаём станет сложнее

МФО не смогут выдавать новый заём с полной стоимостью кредита выше 200% годовых человеку, у которого уже есть два непогашенных займа или кредита с такой же высокой ПСК.

ФНС начнёт передавать МВД сведения о доходах иностранцев

Налоговые органы начнут передавать МВД информацию о доходах иностранных граждан, в том числе данные о выплатах работодателей и доходах самозанятых иностранцев.