Apple официально разрешила устанавливать приложения не из App Store

25 января Apple объявила о важных изменениях, которые несет с собой iOS 17.4. Так, после релиза обновления пользователи iPhone и iPad в Евросоюзе смогут устанавливать приложения не только из App Store.

Теперь разработчики могут публиковать свои iOS-приложения через альтернативные платформы, благодаря новому API, разработанному Apple для создания таких магазинов.

Apple не будет брать комиссию с приложений, распространяемых через эти альтернативные магазины. Однако, разработчики сторонних магазинов обязаны уплачивать сбор в размере €0,5 за каждую установку приложения после достижения 1 млн загрузок. Согласно данным Apple, этот сбор коснется менее 1% разработчиков, так как большинство приложений не достигает порога в 1 млн установок в год.

Apple будет осуществлять проверку всех приложений, независимо от источника их загрузки, включая как автоматическую, так и ручную проверку модераторами.

Для цифровых покупок в приложениях, скачанных не из App Store, транзакции будут проходить через веб-сайты разработчиков.

Кроме того, Apple внесла изменения в систему комиссий для разработчиков в Европе. Для большинства приложений после первого года будет действовать комиссия в размере 10%. За транзакции с цифровыми товарами и услугами – 17%, а за обработку платежей – 3%.