Представлены HUAWEI Mate 90 и 90 Pro — флагманские смартфоны в ярком дизайне
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Представлены HUAWEI Mate 90 и 90 Pro — флагманские смартфоны в ярком дизайне

Обе модели схожи по характеристикам, но есть мелкие отличия.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:21
Представлены HUAWEI Mate 90 и 90 Pro — флагманские смартфоны в ярком дизайне

Сегодня в Китае HUAWEI представила флагманские смартфоны Mate 90 и Mate 90 Pro. Обе модели практически идентичны по техническим характеристикам, но есть несколько отличий — SoC, сенсор перископа, мощность проводной зарядки, а также немного отличаются по расцветкам.

HUAWEI Mate 90 и Mate 90 Pro получили 6,75-дюймовый LTPO OLED-дисплеи с разрешением 2832 х 1280 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тач на 300 Гц, ШИМ — 1440 Гц, а соотношение сторон составляет 19.9:9. В верхней части экрана размещена фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0, автофокус) с поддержкой записи видео 4K, а также датчики Face ID.

За вычислительные возможности в Mate 90 отвечает фирменная однокристальная система HUAWEI Kirin 9030, а модель Mate 90 Pro оснащена чуть более производительной SoC — Kirin 9035.

Основной модуль камер состоит из четырёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 50 Мп RYYB с поддержкой OIS, f/1.4-4.0, 24 мм;
  • Ширик на 40 Мп с диафрагмой f/2.2, 13 мм;
  • Спектральный датчик Red Maple 3;
  • Перископ в модели Mate 90 на 50 Мп RYYB (f/2.2, OIS,88 мм, зум 3.6x), а смартфон Mate 90 Pro получил сенсор на 50 Мп RYYB (f/2.1, OIS, макро, 90 мм, зум 3.75x).

Обе версии оснащены аккумулятором ёмкостью 6600 мАч с поддержкой беспроводной зарядки на 50 Вт, но в моделе Mate 90 проводная зарядка на 66 Вт + реверсивная на 5 Вт, а в Mate 90 Pro — проводная на 100 Вт + реверсивная на 18 Вт.

HUAWEI Mate 90

Из прочего, смартфоны получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в кнопку включения сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки гаджеты будут работать на операционной системе HarmonyOS 7.0.

HUAWEI Mate 90 Pro

В Китае новинки поступят в продажу по следующим ценам:

  • Mate 90 (12/256 ГБ) — 5999 юаней (74 443 ₽)
  • Mate 90 (12/512 ГБ) — 6999 юаней (86 799 ₽)
  • Mate 90 (12/1024 Гб) — 8499 юаней (105 402 ₽)
  • Mate 90 Pro (12/256 ГБ) — 6999 юаней (86 800 ₽)
  • Mate 90 Pro (12/512 ГБ) — 7999 юаней (99 202 ₽)
  • Mate 90 Pro (16/512 ГБ) — 8499 юаней (105 403 ₽)
  • Mate 90 Pro (16/1024 Гб) — 9999 юаней (124 003 ₽)
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