Вот это мощь: iPhone 15 Pro Max протестировали в AnTuTu

Новые iPhone 15 поступят в продажу только 22 сентября, но в AnTuTu уже появился тест производительности самой топовой модели с 1 ТБ встроенной памяти.
Показатели iPhone 15 Pro Max в AnTuTu следующие:
- CPU – 392 643 балла.
- GPU – 597 734 балла.
- Память (MEM) – 306 164 балла.
- Пользовательский опыт – 345 342 балла.
- Общий результат – 1 641 883 балла.
Эксперты отмечают, что производительность данной модели на 11% выше показателей iPhone 14 Pro Max (1 474 011 баллов).
Напомним, за производительность в iPhone 15 Pro Max отвечает новый процессор A17 Pro, выполненный по 3-нм техпроцессу. По заявлениям Apple, благодаря шести ядрам чип способен обрабатывать 35 трлн операций в секунду.
Однако, сравнивая iPhone с некоторыми Android-смартфонами, заметно, что Apple больше не имеет значительного превосходства в производительности. Например, OnePlus Ace 2 Pro, возглавивший августовский топ самых мощных смартфонов AnTuTu, в тестах показал результат в 1 648 735 баллов, что на 6 852 балла выше iPhone 15 Pro Max.