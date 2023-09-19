Вот это мощь: iPhone 15 Pro Max протестировали в AnTuTu

Новые iPhone 15 поступят в продажу только 22 сентября, но в AnTuTu уже появился тест производительности самой топовой модели с 1 ТБ встроенной памяти.

Показатели iPhone 15 Pro Max в AnTuTu следующие:

CPU – 392 643 балла.

GPU – 597 734 балла.

Память (MEM) – 306 164 балла.

Пользовательский опыт – 345 342 балла.

Общий результат – 1 641 883 балла.

Эксперты отмечают, что производительность данной модели на 11% выше показателей iPhone 14 Pro Max (1 474 011 баллов).

Напомним, за производительность в iPhone 15 Pro Max отвечает новый процессор A17 Pro, выполненный по 3-нм техпроцессу. По заявлениям Apple, благодаря шести ядрам чип способен обрабатывать 35 трлн операций в секунду.

Однако, сравнивая iPhone с некоторыми Android-смартфонами, заметно, что Apple больше не имеет значительного превосходства в производительности. Например, OnePlus Ace 2 Pro, возглавивший августовский топ самых мощных смартфонов AnTuTu, в тестах показал результат в 1 648 735 баллов, что на 6 852 балла выше iPhone 15 Pro Max.