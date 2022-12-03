Apple расширяет производство за пределами Китая

Apple ускоренно перемещает своё производство из Китая в другие страны. В частности компания активно наращивает мощности в Индии и Вьетнаме, где уже происходит сборка наушников AirPods, смартфонов iPhone SE и смарт-колонок HomePods.

Однако процесс переноса производства не такой быстрый, как бы этого не хотелось. При этом условия, которые предлагает Китай, весьма выгодные и привлекательные по многим параметрам. Более того, многие ключевые поставщики компонентов находятся в Поднебесной.

Ожидается, что Apple перенесёт из Китая только 40% производства. Ранее купертиновцы уже публиковали заявление, которое рассказывает о возможном дефиците iPhone 14.