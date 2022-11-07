iPhone 14 Pro станет сложнее купить из-за локдауна на заводе в Китае

Компания Apple в пресс-релизе сообщила, что возникли проблемы с поставками iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Всё это случилось из-за новой вспышки COVID-19 в Китае.

Основная причина связана с «жестким» карантином в районе Чжэнчжоу, именно в нём расположен завод Foxconn. Сейчас производство, которое насчитывает около 200 тысяч работников, перешло на закрытый цикл производства и мощности значительно снизились.

Мы наблюдаем высокий спрос на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Однако теперь мы ожидаем более низкие поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, чем мы ожидали ранее, и покупателям придется ждать дольше ждать получения своих новых устройств. Apple

Сама Apple пообещала, что продолжит работу над восстановлением темпов производства без вреда здоровья для каждого работника.

Вполне возможно, что грядёт дефицит топовых iPhone 14 Pro.