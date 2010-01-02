Apple прекратила продажи наушников от сторонних производителей в преддверии запуска новых AirPods

Apple перестала продавать в собственном интернет-магазине наушники и беспроводные колонки от других производителей. С продажи сняты аксессуары от Bose, Logitech и Sonos. Предполагается, что Apple готовится к выпуску новых недорогих колонок HomePod и полноразмерных наушников AirPods Studio.

Сотрудников розничных точек Apple также якобы попросили убрать с полок сторонние аудиопродукты в течение последних нескольких дней. Однако розничные и интернет-магазин продолжают предлагать наушники и колонки под брендом Beats наряду с Apple AirPods и колонкой HomePod.

Apple предпринимала аналогичные шаги в прошлом, ликвидировав запасы сторонних фитнес-трекеров перед запуском Apple Watch. Apple сообщила Bloomberg, что регулярно вносит изменения в предлагаемые продукты по мере выпуска новых аксессуаров сторонних производителей и изменения потребностей клиентов.

Сейчас слухи указывают на то, что Apple работает над несколькими новыми аудиопродуктами, включая более компактную колонку HomePod и накладные наушники, которые могут получить название AirPods Studio.

Ожидается, что оба продукта будут выпущены до конца года. Возможно, что это произойдёт в ближайшее время одновременно с выходом iPhone 12.