Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

Хороших автоматических кофемашин много, но таких, которые умеют западать в душу, в разы меньше. Вроде бы, логика у всех проста: засыпаешь зерно, наливаешь воду, нажимаешь на кнопку и через пару минут уже пьёшь кофе. В теории все так, а на практике хочется чего-то большего, какой-то приставки «Pro» во всей этой истории.

Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home умеет работать по базовому сценарию, но предлагает заметно больше: 40 программ, семидюймовый сенсорный экран, шесть пользовательских профилей, Wi-Fi, запуск со смартфона и довольно глубокую настройку рецептов.

На бумаге всё это немного похоже на список функций ради красивой коробки.

На практике оказалось наоборот: большой экран действительно удобен, бак для воды проще наполнять, приложение хочется использовать, а кофе уже на стандартных настройках получается таким, который не хочется «исправить». А если всё-таки захочется, вот тогда и начинаются девять степеней помола, предсмачивание, температура, крепость и скорость экстракции.

Рассказываю, как со всем этим живётся каждый день.

В коробке уже есть почти всё

Комплектация у PACM 2081AC щедрая. Кроме самой машины получаем:

молочник на 600 мл;

трубку подачи молока;

трафареты для пены;

фильтр для воды;

полоску для определения жёсткости;

средства для очистки;

книги рецептов;

и, барабанная дробь, термокружку!

Последнему я удивилась больше всего, так как обычно, подобная посуда докупается отдельно.

Молочник удобный и сделан из стекла. Приготовили капучино, закрыли отверстие заглушкой и убрали остатки молока прямо в холодильник. Ничего переливать не нужно.

Термокружка в комплекте тоже лежит не случайно. В меню есть отдельный режим «Кофе с собой», а диспенсер регулируется под нее по высоте.

Приятно и то, что фильтр со средствами для первой очистки уже лежат в коробке. Купил машину, засыпал зерно и можно начинать пользоваться, а не собирать следом корзину расходников на маркетплейсе.

Большая машина, которую не приходится постоянно двигать

PACM 2081AC весит около 12 кг, но при этом занимает всего 24 см по ширине. Полные размеры составляют примерно 24 × 46 × 39 см. Если говорить простым языком, то кухонную полку кофемашина у вас займет полностью.

Вверху бункер на 200 г зерна, там же рядом регулируется степень помола. Активного подогрева чашек сверху нет.

Бак для воды вынесли на правую сторону и сделали выдвижным. Он легко достается и задвигается обратно, сама конструкция, при этом, остается неподвижной и не мотается туда-сюда. Поддон и контейнер для отходов также вытаскиваются спереди, а чтобы ничего не вылилось при переноске — предусмотрена крышка.

Корпус сочетает тёмный глянцевый пластик, металлические элементы и большой экран. Выглядит лаконично и дорого. Глянец, конечно, по традиции собирает отпечатки пальцев, но в данном случае это некритично — в панель кофемашины тыкали все, но не могу сказать, что после каждого прикосновения хотелось кидаться к тряпочке и быстро все протирать.

Семь дюймов для кофемашины звучат смешно. Пока не попробуешь

Первое, на что смотришь после включения PACM 2081AC, огромный сенсорный дисплей.

Семь дюймов на кофемашине сначала кажутся почти комичными, но уже через пару дней не хочется возвращаться к маленьким экранчикам с тремя кнопками и загадочными пиктограммами.

К дисплею, правда, очень быстро привыкаешь. Он яркий, сенсор отзывчивый, интерфейс полностью на русском. Нажатия отрабатываются быстро, карточки напитков крупные, основные параметры находятся буквально перед глазами. Благодаря такой диагонали хочется настраивать рецепты, регулировать крепость кофе, объем, температуру и прочие параметры. На мелких экранах нужно делать либо больше движений, либо внимательнее вглядываться в текст, а тут — раздолье. В общем, в этот момент, я влюбилась, без преувеличений.

При первом запуске машина сама проводит через основные шаги: залить воду, засыпать зерно, определить жёсткость и установить фильтр. Дальше открывается все меню напитков, которое сменяется с фоновыми картинками-заглушками, если устройство не используется. Их, кстати, можно менять на свои, загружая через USB.

40 программ быстро перестаёшь считать

В инструкции к кофемашине заявлено 40 программ: эспрессо, американо, ристретто, лунго, капучино, латте, флэт уайт, латте макиато, молочная пена, горячая вода и разные вариации.

Есть и холодные напитки. Правда, лёд машина пока не производит, поэтому его придётся добавить самостоятельно.

Мне, конечно, как обычному работяге, такое количество вариаций кажется излишком. Зато крайне полезными оказались шесть пользовательских профилей. Например, я пью американо: настраиваю под себя среднюю крепость, 85 мл и температуру погорячее. Забиваю свое имя и сохраняю параметры.

Остальные члены семьи отрываются на капучино и флэт уайте: тоже выставляют свои предпочтения, а программа запоминает, что кому и куда. Профили переименовываются, поэтому запоминать себя как «Человек 1» и «Человек 2» не придется.

В самих параметрах, менять можно довольно много: крепость, температуру, объём, предсмачивание, скорость экстракции и параметры молочной части. Причём можно сразу приготовить тестовую чашку, попробовать и поправить рецепт. В какой-то момент начинаешь понимать, что интереснее не сорок готовых программ, а возможность собрать чашку кофе именно под себя.

Но главное: кофе здесь просто вкусный

Можно долго обсуждать давление помпы, секунды предсмачивания и геометрию жерновов, но в бытовой кофемашине главный вопрос намного проще. Нравится ли кофе? Мой ответ: «К чему вопросы, налейте еще!»

PACM 2081AC уже на стандартных настройках готовит добротный, насыщенный кофе без неприятной резкой горечи. Чтобы добиться нормальной чашки, не нужно проходить курсы бариста, устраивать лабораторию на кухне и пересматривать тонну обучающих роликов. Но про качественное зерно тоже не забывайте, если оно откровенно плохое, то его ничего не спасет.

При этом запас для настройки большой. В кофемолке стоят керамические жернова с девятью степенями помола. Крепость регулируется по пяти уровням. Можно менять температуру, количество воды, длительность предсмачивания и скорость экстракции.

Если всеми этими словами заниматься не хочется, ничего страшного. Оставляете заводские настройки и получаете нормальный кофе. Если однажды захочется сделать его крепче, мягче или насыщеннее, пространство для экспериментов уже есть. Именно такой подход мне здесь нравится больше всего: хотите копаться и приводить к идеалу настройки — занимайтесь, не хотите — вот сюда нажмите, получите напиток.

У напитков действительно разные рецепты

Большое количество программ иногда бывает маркетинговым трюком: один и тот же алгоритм немного меняет объём воды и внезапно получает новое название.

У PACM 2081AC всё интереснее:

Американо готовится с отдельным добавлением горячей воды, а не просто увеличенным проливом через кофейную таблетку;

У капучино и латте свои программы, а параметры можно дополнительно корректировать вручную;

Горячая вода подаётся через отдельное сопло.

Поэтому список из 40 программ здесь воспринимается не просто как 40 красивых названий на экране.

С молоком тоже всё просто

За капучино, латте и другие молочные напитки отвечает система Profi-Cream. Подключаете молочник трубкой, выбираете напиток и дальше машина всё делает сама. Интенсивность пены регулируется, её количество тоже можно настроить под рецепт.

У меня пена взбивается пышная и плотная, быстро не оседает, а пузырьки мелкие. От той, которую взбивают в кофейнях, отличить трудно.

Сам капучинатор снимается и разбирается для очистки. После молочных напитков систему нужно промывать. Никакого чуда здесь нет: молоко остаётся молоком, и оставлять его внутри тракта до следующего утра плохая идея (даже не проверяйте). Но, при этом, отдельный режим промывки сильно упрощает задачу. Если в основном вы пьёте эспрессо или американо, ухода вообще немного — очищать поддон по заполнению и доливать воду.

При этом использовать молочник постоянно не обязательно. Если молочные напитки не нужны, его можно просто отсоединить и пользоваться кофемашиной как обычно, готовя эспрессо, американо и другие напитки без молока.

Запустить кофе с телефона оказалось полезнее, чем звучит

Wi-Fi в кофемашине сначала вызывает закономерный вопрос: зачем? Ответ нашёлся быстро. PACM 2081AC работает с приложением Polaris IQ Home. В нём можно выбрать напиток, настроить его и запустить приготовление, не подходя к машине. Сидишь за компьютером, захотел кофе, нажал пару кнопок на смартфоне. Пока дошёл до кухни, напиток уже готов.

Главное, когда будете хвастаться этой функцией перед гостями, не забудьте предварительно поставить чашку в кофемашину. Иначе, устройство сработает быстро и четко, а смеяться над ситуацией будут долго и громко.

Также есть приготовление по расписанию. Можно вечером оставить воду, зерно и чашку, а утром получить готовый эспрессо или американо к заданному времени — выходит эдакий дополнительный будильник. Но с молочными напитками такой сценарий менее удобен. Оставлять молоко на ночь возле машины сомнительная идея.

С «Алисой» отношения пока сложные

Кофемашину можно добавить и в «Дом с Алисой». Она определяется, понимает голосовые команды и в целом интеграция работает. Но слово «в целом» здесь важное.

На практике «Алиса» пока периодически не понимает, чего от неё хотят, или воспринимает команду не так, как ожидаешь. После нескольких попыток я просто возвращалась в Polaris IQ Home. Фирменное приложение быстрее и предсказуемее. Поэтому поддержку «Алисы» я пока воспринимаю как приятный бонус на будущее, а не как основной способ управления кофемашиной.

Утром первой просыпается кофемолка

Тихих автоматических кофемашин не бывает. Самая громкая стадия у PACM 2081AC ожидаемая: помол зерна. К счастью, длится он недолго. После этого машина становится заметно тише, а работа помпы уже не так выделяется на фоне обычной кухни.

В квартире с отдельной кухней проблем не возникает, в соседней комнате шум от нее слышен, но в меру. А вот владельцам студий нужно осторожнее экспериментировать с кофе по расписанию. Утром машина вполне способна сначала разбудить кофемолкой, а уже потом предложить чашку в качестве извинения.

У меня до этого была кофемашина попроще и она тоже была громкой, поэтому конкретно для меня, эти звуки привычные и не раздражающие.

Уход не превращается во вторую работу

Заварочный механизм PACM 2081AC находится внутри корпуса: постоянно доставать его, мыть под краном, сушить и ставить обратно не приходится. В обычный день всё сводится к нескольким действиям: долить воду, выбросить кофейный жмых, опустошить поддон и промыть молочную систему после капучино или латте.

При включении и выключении машина сама промывает тракт. Для более глубокой очистки есть отдельные программы.

Контейнер со жмыхом заполняется не слишком быстро, на 2-3 дня кофейных процедур его хватает. Перед Polaris у меня была кофемашина, которую приходилось очищать каждые 3-4 чашки, поэтому нынешний темп заполнения контейнера ощущается подарком.

Воду нужно заливать часто. Если использовать кофемашину и под чай, и под кофе, то доливать придется либо каждый день, либо через день. Но сложностей с баком нет: выдвинул, наполнил, вставил обратно.

А сколько стоит чашка?

Для интереса можно посчитать хотя бы ингредиенты: при расходе около 11 г зерна килограмма хватит примерно на 90 чашек.

Если зерно стоит 2200 рублей за килограмм, одна кофейная порция обходится примерно в 24 рубля.

Добавим условные 150 мл безлактозного молока по 170 рублей за литр. Ещё примерно 28 рублей.

Получается около 50-53 рубля за ингредиенты для домашнего капучино. Это, если мы берем качественное зерно и выделываемся с разными видами молока. Можно дешевле, если расходники будут попроще.

Кому она подойдёт

Главное достоинство PACM 2081AC в том, что она не заставляет выбирать между удобством и настройками.

Не хотите разбираться в экстракции? Засыпали зерно, нажали на капучино и забыли обо всём остальном.

Захотелось большего? Есть девять степеней помола, пять уровней крепости, температура, предсмачивание, скорость экстракции, настройки молока и шесть профилей для сохранения результатов.

Большой экран делает использование интуитивно понятным и даже интересным. Лишний раз хочется тут подкрутить, там попробовать, по крайней мере, первые месяцы использования точно.

Мне кажется, эта машина идеальный вариант для ценителей кофе, которым уже мало пространства в устройствах попроще, но, желания экспериментировать с напитками прям каждый день, тоже нет.

Итог

После нескольких недель с Polaris PACM 2081AC меньше всего думаешь о её 40 программах. Просто привыкаешь, что кофемашиной удобно пользоваться.

Большой сенсорный экран не тормозит и не раздражает. Воду легко доливать. Кофе получается вкусным уже на стандартных рецептах, а, когда хочется изменить результат, настроек достаточно, чтобы подобрать напиток под себя и сохранить его в одном из шести профилей.

Удалённое управление тоже оказалось полезным. Polaris IQ Home позволяет запустить кофе со смартфона и не требует долгого привыкания. С «Алисой» пока всё менее гладко, поэтому голосовое управление скорее приятное дополнение.

Недостатков набирается мало: глянцевый корпус собирает отпечатки, активного подогрева чашек нет, молочную систему приходится промывать, а кофемолку ранним утром хорошо слышно. Но всё перечисленное либо уходит на второй план, либо является неотъемлемой частью для всех кофемашин.

Главную работу PACM 2081AC выполняет именно так, как хочется от хорошего автомата: готовит вкусный кофе быстро, удобно и практически без участия владельца. Но, самое главное, машина запоминается и выделяется среди других, что с нынешним разнообразием на рынке, редкий случай.

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ООО «ЭЙДЖИАЙ ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 9725032535

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