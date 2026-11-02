Polaris представила умные очки с ИИ: записывают встречи и переводят речь на 26 языков

Компания Polaris представила линейку умных очков IQ Home, состоящую из трёх моделей: SG-01, SG-02 и SG-03. Устройства получили встроенные микрофоны, динамики и поддержку искусственного интеллекта.

Очки подключаются к смартфону по Bluetooth и работают через приложение IQ Home с русскоязычным ИИ-ассистентом. С их помощью можно записывать встречи и лекции, получать краткие пересказы разговоров и переводить речь на 26 языков. Также предусмотрены управление музыкой и ответ на звонки касанием дужки.

В линейку вошли три модели:

Polaris SG-01 IQ Home получили оправу из титанового сплава и фотохромные линзы, которые автоматически затемняются на солнце. Вес составляет 32 г, автономность достигает 8 часов.

Polaris SG-02 IQ Home оснащены камерой Sony на 13 Мп с возможностью записи видео в разрешении 2K. Снимки передаются на смартфон по Wi-Fi, а во время записи включается светодиодный индикатор. Время работы составляет до 6 часов.

Polaris SG-03 IQ Home стала самой лёгкой моделью серии: 28 г при автономности до 10 часов. В оправу можно установить линзы с диоптриями.

Все три модели защищены от пыли и брызг по стандарту IP54. Полная зарядка занимает около часа.

Для перевода разговоров используется смартфон: собеседник видит переведённую фразу на его экране, а ответ воспроизводится через динамики очков.

Стоимость и сроки начала продаж пока не раскрыты.