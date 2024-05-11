Apple представит новую версию Siri на WWDC 2024

Apple готовится представить новую версию Siri на конференции WWDC 2024. Работа над ней ведется еще с начала 2023 года и сейчас генеративный ИИ — это главный из проектов компании. В планах сделать не просто «болтливого клона» ChatGPT, а сосредоточиться на помощи пользователям в повседневных задачах.

По данным The New York Times, руководители Apple Крейг Федериги и Джон Джаннандреа провели тестирования ChatGPT и решили пересмотреть функционал Siri. К сожалению, на данный момент это просто система запросов и ответов.

Одно из достоинств Apple — в «приватности» своего подхода. А значит большинство взаимодействий с Siri будет обрабатываться на устройстве, а не в облаке. При этом, компания уже заявила о заполнении дата-центров кремниевыми чипами собственного производства, чтобы расширить мощности ИИ-серверов.

Улучшенная Siri должна стать одним из флагманских изменений в грядущей iOS 18, которую покажут на WWDC в июне. Также, судя по инсайдам, это будет далеко не единственное нововведение с использованием искусственного интеллекта. Кроме ИИ мы получим обновления домашнего экрана, изменения в дизайне и дополнительный функционал в основных приложениях.