Apple договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iPhone

Apple завершает сделку с OpenAI для интеграции ChatGPT в свои продукты, включая iPhone, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на информированные источники.

Функции ChatGPT появятся в устройствах в новой версии iOS 18, презентация которой состоится на предстоящем мероприятии WWDC 2024. Кроме того, Apple ведет переговоры о лицензировании чат-бота Gemini от Google, однако пока эти переговоры не привели к конкретным результатам.

Как отмечали в Apple, сотрудничество с компаниями, которые достигли успеха в разработке чат-ботов, поможет быстрее интегрировать технологию и при этом снизить вероятные риски.

В прошлом году гендиректор Apple Тим Кук отметил, что лично пользуется ChatGPT от OpenAI. По его словам, компания намерена вводить новые функции искусственного интеллекта в свои продукты «очень продуманно».