Apple представит новое приложение «Цифровой журнал» в iOS 17

По информации инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple планирует добавить несколько новых приложений в iOS 17. Одним из самых интересных нововведений станет «Цифровой журнал».

Согласно данным Гурмана, в будущей версии iOS 17 будет встроено универсальное приложение под названием «Цифровой журнал». Оно позволит пользователям записывать свои мысли и заметки, а затем искусственный интеллект будет обрабатывать эти данные и предлагать рекомендации по повседневной деятельности.

Например, приложение сможет предложить внести информацию о тренировках, чтобы в дальнейшем предложить соответствующие рекомендации. Также при взаимодействии с другими пользователями приложение будет определять и анализировать влияние текстовых сообщений, телефонных звонков и других уведомлений на настроение пользователя.

В целом функциональность нового приложения «Цифровой журнал» будет схожа с уже существующей программой Day One.