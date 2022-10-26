Apple полностью обновила дизайн веб-версии iCloud

Apple запустила для публичного доступа новую веб-версию iCloud. Пользователям она доступна уже сегодня.

На смену иконкам пришел «плиточный» формат, который можно полностью настроить под себя. Например, появилась возможность передвинуть, добавить или удалить любой блок.

Следующие приложения доступны на рабочем столе iCloud:

Фото

Почту

iCloud Drive

Заметки

Календарь

Напоминания

Pages

Numbers

Keynote

Если хотите опробовать новую версию iCloud, достаточно перейти на сайт iCloud.com пройти авторизацию при помощи Apple ID и нажать на верхний баннер.

Пользователю будет доступен весь стандартный функционал, а также мобильная версия для смартфона.