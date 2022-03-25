Apple работает над подпиской на iPhone

Компания Apple хочет создать услугу подписки на собственные продукты. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отличием от обычной рассрочки станет то, что ежемесячная сумма не будет равна стоимости конечного устройства, разделённой на 12, 18 или 24 месяца. Если прекратить делать платежи, то устройство нужно будет вернуть.

Подписка будет закреплена к пользовательскому Apple ID. Также её могут объединить с Apple One.

По предварительным данным подписку могут запустить к концу 2022 году или вовсе отменить её реализацию.

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