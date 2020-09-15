Apple One — единая подписка на сервисы Apple

Apple объявила о запуске Apple One. Apple One — это способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в выбранный тарифный план, можно будет пользоваться на всех любимых устройствах Apple: iPhone, iPad, iPod touch и Apple TV. Единая подписка будет доступна более чем в 100 странах.

Начиная с этой осени пользователям сервисов Apple будет предлагаться подходящий вариант плана Apple One.



Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц (в России 365 руб.).

Семейная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за $19,95 в месяц (в России 525 руб.). Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Подписка Premier (в России недоступна) включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за $29,95 в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Бесплатный пробный период Apple One длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где у пользователя нет действующей подписки или пробного периода. С Apple One пользователи будут получать единый ежемесячный счёт. Отменить подписку или выбрать другой тарифный план можно в любой момент. А если выбрать семейную подписку или подписку Premier, то до шести членов семьи смогут использовать все сервисы, при этом настраивая их на свой вкус с помощью личных учётных записей.