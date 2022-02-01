Apple подала в суд на фильм «Apple-Man»

Компания Apple подала судебный иск против украинского кинорежиссера Василия Москаленко. Вся проблема произошла из-за комедии «Apple-Man» (рус. Человек-яблоко).

Как можно догадаться, тем самым “яблоком раздора” стало само названием фильма. По мнению Apple, название комедии вызывает ассоциацию с компанией. Купертиновская корпорация направила уведомление о возражении и инициировала судебное разбирательство против «Apple-Man» и Василия Москаленко.

Сам фильм является пародией на супергероев Marvel, а главный герой обладает способностью управлять парящими яблоками. Какого-либо упоминания техники Apple в нём нет. Всех 12 персонажей сыграл сам режиссер и провел съемки дома в комнате площадью 15 м2. Финансирование фильма в размере 120 000 долларов стало возможным благодаря Kickstarter.

Сам Василий Москаленко заявил, что его картина была одобрена Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO), но Apple добивается отклонения заявки на регистрацию товарного знака.

Москаленко опасается, что ему придётся потратить весь бюджет на судебные разбирательства или даже отказаться от выпуска фильма.

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