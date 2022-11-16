Apple передумала выпускать зарядку-шайбу Magic Charger

Apple передумала выпускать зарядку Magic Charger для iPhone с MagSafe. Об этом рассказал коллекционер прототипов компании TheBlueMister.

К нему в руки попала версия Magic Charger с отрезанным кабелем, поэтому его пришлось приделывать самостоятельно.

Название аксессуара “Magic Charger” отображается при подключении этого аксессуара к компьютеру Mac. Зарядка представляет собой алюминиевое основание со встроенной шайбой MagSafe. Шайбу MagSafe можно отрегулировать так, чтобы она лежала ровно или поднималась под углом, на подобии подставки.

Сообщается, что запуск такого устройства отменили из-за того, что оно удерживало iPhone только в горизонтальном состоянии.