Apple откажется от выпуска силиконовых аксессуаров

Apple откажется от производства аксессуаров из силиконовой резины и фторэластомера в пользу новых более экологичных материалов, рассказал авторитетный инсайдер Kosutami, который ранее раскрывал информацию о различных продуктах компании.

Этот переход, скорее всего, будет поэтапным, например, уже выпущенные модели аксессуаров, такие как Sport Band для Apple Watch, могут не получать новые цветовые вариации и будут продаваться до исчерпания запасов.

Основной причиной такого изменения, по всей видимости, является стремление Apple к улучшению экологической ситуации. Несмотря на то, что силиконовые аксессуары компании оставляют меньше углеродного следа, чем кожаные, они не изготавливаются из переработанных материалов, а фторэластомер вовсе сложно поддается переработке из-за своих термостойких свойств.

Кожаные чехлы для iPhone также могут исчезнуть из ассортимента аксессуаров после выхода линейки iPhone 15, уступив место кожаным чехлам, о которых мы писали ранее. Apple ищет и другие экологичные материалы для своих будущих продуктов.