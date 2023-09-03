Apple всё-таки откажется от кожаных чехлов для iPhone 15

На этих выходных в сети начали появляться новые доказательства того, что Apple всё-таки заменит кожаные чехлы для iPhone 15 на линейку тканевых под названием “FineWoven”.

Несмотря на то, что первые слухи вызывали много вопросов и заставляли скептически относиться к изображениям, сегодня сомнения развеял авторитетный инсайдер Kosutami. Он подтвердил наличие новых чехлов со ссылкой на источник внутри фабрик.

Согласно данным, вокруг корпуса будут резиновые рамки, которые будут немного темнее, чем основной цвет корпусов. Корпуса FineWoven, как утверждается, будут доступны в следующих цветовых вариантах: черный, шелковица, темно-синий, Тихий океан, серо-коричневый, античный белый, масляно-желтый, оранжевый и розовый.

Более того, инсайдер утверждает, что Apple планирует представить новую серию чехлов, которые также будут изготовлены из тканого материала, как и чехлы FineWoven для iPhone 15. Ориентировочная цена новой серии составит $99.

Презентация iPhone 15 запланирована на 12 сентября.