Apple ограничит скорость зарядки в несертифицированных кабелях USB-C

По слухам, в серии iPhone 15 порт Lightning заменит стандартный USB-C. Пока инсайдеры расходятся во мнениях: кто-то предполагает, что он достанется всем версиям, часть утверждают что только Pro-шкам.

Однако, Apple была бы не Apple, если бы сделала универсальный USB-C. Компания планирует запустить программу Made for iPhone (MFi) для сертификации аксессуаров, которые будут совместимы с устройством. Кабели и блоки, которые не прошли сертификацию, будут ограничивать скорость зарядки и передачи данных.

Сейчас завод Foxconn запускает массовое производство аксессуаров, которые поддерживают стандарты Apple. В итоге, как заряжали iPhone отдельными зарядками, так и будем.

Кстати, рендеры iPhone 15 Pro можно посмотреть здесь.