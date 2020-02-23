Apple ограничила продажу iPhone до двух в одни руки

Apple не только пытается восстановить производство своей техники, но и ограничить продажи iPhone, чтобы сохранить их запасы для всех желающих. Теперь во многих странах, в том числе Китае и США, компания ввела запрет на продаже более двух смартфонов в одни руки.

При заказе iPhone через официальный интернет-магазин в Китае, Тайване и Сингапуре, появляется надпись, что количество устройств для одного заказа ограничена.

Китайская версия онлайн-магазина Apple

Сама Apple отказалась от комментариев по ограничениям. Подобное уже происходило в 2007 году, когда компания представила свой первый iPhone.

По мнению аналитиков, ситуация имеет схожие причины. По всему миру Apple закрыла свои магазины из-за коронавируса, а также пытается противостоять серому рынку и спекулянтам.

В понедельник из-за падения курса рубля потребители начали активно приобретать смартфоны и прочие девайсы. Например, Билайн заявил, что спрос на iPhone вырос практически на 50 процентов.