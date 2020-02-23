Продажи iPhone выросли в 1,5 раза после падения рубля

Представители «Билайн» сообщают, что на 9 марта продажи смартфонов iPhone выросли на 49% по сравнению с прошлой неделей. Такой спрос на технику Apple превысил все ожидания, даже с учетом праздника. Не трудно догадаться, почему в это время смартфоны пользуются спросом. Однако, это не единственная причина, почему спрос на iPhone стал такой огромный.

Так, некоторые эксперты связывают это с падением курса рубля, что уже случалось не раз. Кстати, нечто подобное наблюдается в статистике и у бренда Samsung, где продажи также увеличились, но на чуть меньшую величину – 45%. Представители «Билайна» объяснили это просто наличием скидок, поэтому связывать все это с падением рубля не стоит. А вот представители МТС и «Связного» вообще не заметили такого ажиотажа с потребностями в технике Apple, потому как спрос был в пределах прогнозируемого.

Нам же стоит отметить, что если все так и будет продолжаться, имеется в виду высокий спрос на iPhone, то вполне можно ожидать дефицит устройств. Ведь из-за коронавируса поставки смартфонов временно ограничены. Скорее всего, это будет действовать до того момента, пока не возобновится нормальная работа сборочных фабрик в Китае. Уже сейчас Apple Watch Series 3 и iPad Pro в столице можно заказать лишь с 25 марта по 1 апреля. А вот на сайте re:Store умные часы и вовсе отсутствуют. Кстати, Apple также не рассчитывала на такой исход, а поэтому не сможет рассчитывать на прибыль, запланированную в начале года.