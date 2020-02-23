Apple объявила дату конференции WWDC’20

Apple объявила дату конференции для разработчиков в этом году. WWDC 2020 пройдёт 22 июня в онлайн-режиме, что станет первым подобный формат за всё существование конференции. Кроме того, мероприятие будет бесплатным и участникам не придётся платить 1600 долларов за входной билет.

По всей видимости новых устройств компания на мероприятии не покажет, потому что совсем недавно были выпущены обновлённый iPad Pro, iPhone SE второго поколения, а также 13-дюймовый MacBook Pro.

Предположительно мероприятие будет посвящено iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16 и watchOS 7. Ждать нового iPhone 12 на WWDC 2020 точно не стоит. По традиции их представляют только осенью.